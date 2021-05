Il Cagliari vorrebbe trattenere Riccardo Sottil anche nel corso della prossima stagione, ma dopo l'incontro andato in scena mercoledì con i viola (proprio durante la partita Cagliari-Fiorentina, ndr), è difficile che i sardi decidano di versare gli 11 milioni di euro fissati l'estate scorsa per il suo riscatto. Una strada alternativa potrebbe essere quella del rinnovo del prestito per un altro anno, ma se ne riparlerà solo a stagione conclusa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.