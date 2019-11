Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, parla al sito ufficiale del club sardo dopo il pareggio di Lecce: "Purtroppo, per come si era messa la partita, dobbiamo dire che perdiamo due punti importanti. Abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo e la paghiamo, ma nel nostro percorso di crescita non tutto può essere in discesa e ci sta incontrare qualche ostacolo. Il pareggio? Possiamo parlare di beffa, ma è vero che siamo all'undicesimo risultato consecutivo, la classifica è molto buona. Sicuramente eravamo in una condizione anomala, con il rinvio di ieri sera, ma valeva per noi come per il Lecce. La prestazione c'è stata, il Cagliari è sceso in campo facendo la sua partita, magari non bella come le precedenti, però credo si possa guardare al futuro con fiducia".