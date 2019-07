Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, parla al sito del club sardo: "Rinnovo? Sono felice della scelta: è stata una soluzione cercata, voluta e trovata. Non posso che esserne felice, speriamo di partire col piglio giusto già in ritiro. Siamo nell'era dei social e dobbiamo adeguarci. Il mio annuncio è stata una cosa simpatica, nata tra me e il presidente poiché il rinnovo è nato proprio su una conversazione Whatsapp. Volevamo dare un po' di originalità all'annuncio".