Il sito goal.com rivela un retroscena sul convulso finale di partita tra Napoli e Cagliari. Dopo la discussa assegnazione di Chiffi (e del Var Mariani) del rigore realizzato da Insigne per fallo di mano di Cacciatore, i giocatori rossoblù sono stati fortemente tentati dall'idea di ostacolare la ripresa del gioco come forma di protesta. Tanto che, prima di riprendere regolarmente, hanno allontanato volontariamente il pallone per sfidare il direttore di gara.