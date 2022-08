Nuovo colpo offensivo in arrivo per il Cagliari. La dirigenza sarda ha infatti trovato l'accordo per definire lo sbarco sull'isola di Filippo Falco, 30enne trequartista ex tra le altre di Bologna e Lecce.



Prima di definire il passaggio in rossoblù, tuttavia, Falco dovrà trovare un'intesa per liberarsi dalla Stella Rossa di Belgrado, club a cui è legato dal gennaio 2021.