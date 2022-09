A poco più di 48 ore dal fischio d'inizio della sfida di sabato tra Cagliari e Bari, valida per il sesto turno di Serie B, sono già oltre 12.000 i biglietti venduti per assistere alla gara.



Una vera e propria corsa al botteghino che promette di far registrare il primo tutto esaurito della stagione per la Unipol Domus. Certamente una cornice di pubblico degna di una partita tra due grandi protagoniste della nostra cadetteria.