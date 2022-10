Il futuro di Fabio Liverani potrebbe dipendere anche dal suo passato.

Le recenti due sconfitte collezionate dal Cagliari nelle ultime due uscite di campionato rischiano di costare molto care al tecnico dei sardi che in caso di ulteriore passo falso potrebbe essere sollevato dall'incarico.



Il problema per l'ex centrocampista di Lazio e Perugia è che sulla strada dei rossoblù ci sarà venerdì sera il Genoa di mister Blessin, una squadra che dopo qualche tentennamento iniziale sembra ora aver ritrovato la retta via. Per ironia della sorte, Liverani iniziò la propria carriera da allenatore proprio alla guida del Grifone nove anni fa, restando però in sella appena sette gare prima di essere esonerato dall'allora presidente Enrico Preziosi.



Un destino che per il tecnico romano ora potrebbe ripetersi.