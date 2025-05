Cagliari, contro il Napoli spazio al terzo portiere Giuseppe Ciocci? I dubbi e le certezze di Nicola

Getty Images

Una partita importante, un impegno da non prendere sotto gamba. Anche se la salvezza è stata raggiunta, anche se il successo contro il Venezia ha certificato la presenza del Cagliari in Serie A il prossimo anno. Venerdì sera al Maradona la truppa di Nicola sfida il Napoli, che davanti al suo pubblico cerca una vittoria per festeggiare il quarto scudetto della sua storia, con l'obiettivo di fare bella figura eL'Inter, impegnata a Como, non è padrona del suo destino, spera di ricevere un aiuto da un Cagliari che ha nessuna intenzione di fare brutta figura.

Lo ha confermato ieri in un'intervista il difensore Gabriele Zappa: "Ci siamo posti l'obiettivo di tenere il 14esimo posto, faremo la nostra partita dando il massimo, sarà una bella partita da giocare, una bella emozione, siamo carichi per questa sfida. Cercheremo di dare il massimo, quest'anno abbiamo messo buone basi per aggiungere sempre qualcosa".Nicola metterà la migliore formazione possibile, ma è previsto un pò di turnover. Non saranno della partita Gaetano, operato al menisco, e Luvumbo, out per un problema muscolare, mentre è in forte dubbio Yerry Mina, pilastro difensivo. La novità principale potrebbe esserci in porta

Classe 2002, sardo e cagliaritano, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, è considerato un diamante grezzo.. Dal giugno scorso fa parte della prima squadra rossoblu: non è stato ancora schierato in partite ufficiali e si è accomodato in panchina in 25 match su 37 nella Serie A 2024-25. Tre presenze stagionali nella Primavera di Pisacane, l’ultima delle quali risalente a marzo contro l’Inter.