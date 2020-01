Inter e Cagliari si ritrovano a San Siro dodici giorni dopo il netto successo nerazzurro in Coppa Italia (4-1). La squadra di Conte ultimamente ha faticato in campionato, non andando al di là del pareggio con Atalanta e Lecce e perdendo il primato in classifica. Gli analisti tuttavia le assegnano un larghissimo favore, con la vittoria offerta a 1,32. Il Cagliari con il pareggio di Brescia, domenica scorsa, ha interrotto una serie di quattro sconfitte: il pareggio è un traguardo fissato a 5,20, la vittoria un'impresa da 9,00, secondo Agipronews.