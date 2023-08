Andrea Petagna resta il nome preferito per l'attacco del Cagliari: la punta piace a Claudio Ranieri e piace al club sardo. Come riporta L'Unione Sarda infatti, il prestito potrebbe essere la formula giusta. Il problema è che l'ex Napoli guadagna troppo per le casse del club sardo: due milioni di euro a stagione, superiore al tetto che il Cagliari non vorrebbe superare,