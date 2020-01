Rientro in campo dopo un lungo periodo d’assenza per infortunio per Alessio Cragno, portiere del Cagliari che ha parlato a DAZN dopo il pareggio a San Siro contro l’Inter: “Cinque mesi lunghi, tornare a giocare mi dà tanta felicità. Contento di essere usciti da San Siro con un punto”.



SU LAUTARO – “Sul gol mi sembrava ci fosse una spinta, ma c’è il VAR e quindi gli arbitri avranno fatto le loro considerazioni’



SUL MODULO – “Era fatto per interrompere il loro gioco nella fase offensiva. Eravamo messi meglio in campo ma al di là della tattica la squadra ha fatto una grande prestazione”.