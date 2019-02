Cagliari in campo in vista della sfida contro l'Inter. Queste le novità dall'infermeria riportate dal sito ufficiale: "Fabrizio Cacciatore e Kiril Despodov hanno lavorato parzialmente con la squadra. Personalizzato per Cyril Théréau, Walter Birsa e Filippo Romagna. Terapie per Alberto Cerri".