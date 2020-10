“Joao Pedro è fuori dal mercato: il Cagliari blinda il suo capitano”. Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de L’Unione Sarda in riferimento al mercato rossolbù. Il Cagliari ha deciso di toglierlo definitivamente dal mercato considerando che mancano solo tre giorni alla chiusura del mercato. L'offerta del Torino non ha convinto il club.