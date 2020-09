Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, partendo dall'arrivo di Godin: "Do un voto 10 all'affare. Volevamo fortemente Diego, è stato come un parto ma è arrivato. Domani è convocato, ma non so ancora se sarà titolare: oggi, in allenamento, è entrato in sintonia con i meccanismi. Diego ha giocato ad alti livelli e con Simeone, è un vantaggio per noi. Lui è un difensore vero, diffonde la mentalità ai compagni. So quanto è valido, è un difensore completo".



SULLA LAZIO - "Dobbiamo pensare a noi e non alla Lazio. Metto il circoletto rosso su Luis Alberto, è un grande assist-man.



SU DESPODOV - "Si allena con noi da una settimana, si sta impegnando. Domani è convocato, vedremo quali saranno le valutazioni definitive".



SU NAINGGOLAN - "Modulo con Radja? Non è un nostro giocatore, non posso dare una risposta completa".



SU JOAO PEDRO - "E' il capitano, domani giocherà, è molto importante per me. Poi è chiaro che sia un calciatore ambito sul mercato: al momento non parte, ma sul mercato non c'è nulla di scontato".