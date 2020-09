Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, parla a Sky Sport di Radja Nainggolan, obiettivo di mercato dei sardi ora di proprietà dell'Inter: "Ci siamo detti solo un arrivederci, che ci saremmo rivisti il prima possibile. Io non entro nel merito nelle trattative a livello economico, posso solo dire che con Radja c'è un buon feeling. E' stato importante per me a Roma, e me ne sono accorto soprattutto nel secondo anno quando non c'era la sua leadership. Poi anche lui ha qualche difetto...".