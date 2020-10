Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone per 4-2: “C’è di positiva sicuramente la reazione dopo lo svantaggio: nel finale del primo tempo gli abbiamo concesso troppo spazio e poi loro sono riusciti a pareggiare. Poi siamo stati bravi a tornare in vantaggio, ma dovevamo chiuderla prima. Sapevo che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, a prescindere dal risultato”.



SU JOAO PEDRO - “Joao è più stimolato a far bene giocando in quella posizione, perché può calciare oppure servire Simeone, come in occasione del secondo gol”.



ATTACCO E DIFESA - “In attacco abbiamo fatto bene, grazie anche al lavoro dei difensori, mentre in difesa dobbiamo ancora migliorare in qualche frangente. Ma contro Cremonese e Bologna voglio il massimo impegno, sarà una settimana importante”.