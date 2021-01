L'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Benevento: "Vorrei che la squadra fosse più squadra nella crescita della partita, con i risultati che portano poi a determinati giudizi. In questo momento questa squadra ha delle idee, ma manca una vera identità. Da quando c'è il Covid questa squadra ha vinto pochissime partite, anche se questo non dev'essere un alibi. Nainggolan? E' un centrocampista e deve ragionare così quando attacca e difende, anche se ora non ha una condizione fisica che non gli permette di avere 90 minuti sulle gambe. Potrebbe essere titolare".



Sulla fiducia della società: "Siamo nel mondo del calcio, è una vita che faccio questo lavoro. Ma voglio dimostrare, sono incazzato perché voglio dimostrare che questa squadra merita una classifica diversa".