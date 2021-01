Nonostante la sconfitta contro il Genoa e il momento delicato che sta attraversando il Cagliari, il presidente Giulini ha annunciato il rinnovo di, che a Sky Sport ha commentato così la fiducia della società: "Si vede che vengono fatte considerazioni a 360°. Mi dispiace non aver ripagato questa grande fiducia oggi con un risultato positivo, è un peccato per quella che è stata la prestazione dopo i primi 15' dove non abbiamo fatto bene ma a seguire abbiamo creato davvero tanto. E' un momento in cui le cose non girano, dobbiamo essere bravi a cambiare questo trend".- "Il 4-3-2-1 per mettere giocatori nelle condizioni migliori è il sistema di gioco migliore.. La cosa che ci pesa di più a livello psicologico è il risultato, viene meno la lucidità.- "Per me è stato motivo d'orgoglio essere valutato per quello che ad oggi non sono i risultati sul campo. Per l'impegno, la serietà, la professionalità e credo anche le competenze.. Troppe tre punte? Pavoletti veniva da un periodo d'inattività lunga e non sempre riesce a fare tutti gli allenamenti. E' vero che il troppo non fa mai bene, valuteremo se metterne uno sul mercato".