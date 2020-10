Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, parla alla vigilia del match con il Torino: "Ho visto un Cagliari che vuole fare una grande prestazione. Sarà il campo a dare la risposta definitiva, ma c'è la volontà di riprenderci quel che è stato lasciato per strada. Domani per noi non inizia un nuovo campionato. Le partite già giocate devono essere per noi un insegnamento. Facciamo tesoro degli errori commessi: nelle prime tre partite ci hanno fatto difetto equilibrio e continuità nella fase offensiva e difensiva".