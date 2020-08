Zito Luvumbo sta per diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il Primero de Agosto ha inviato i documenti al Cagliari e se sarà tutto a posto il giocatore arriverà in Italia. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale l'esterno offensivo classe 2002, mancino che può giocare sia a destra che a sinistra, è stato indicato da Di Francesco come una scommessa.