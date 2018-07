Diego Farias, attaccante del Cagliari, parla al sito ufficiale del club sardo: "Iniziamo un nuovo anno, voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Puntiamo ad arrivare il più in alto possibile per dare gioia a tutti i nostri tifosi. Obiettivi? Mi auguro di segnare di più. In ogni caso, la squadra viene prima di tutto: se segno dei gol o procuro assist naturalmente mi fa piacere, è una gioia, ma solo se possono essere utili al raggiungimento dei traguardi del Cagliari".