Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha commentato così la vittoria contro l’Atalanta e la conseguente salvezza: “Siamo molto contenti per aver raggiunto l’obiettivo, mi dispiace per il Crotone e Zenga, allenatore che stimo. Hanno fatto un grande campionato, soprattutto nel girone di ritorno. Il calcio è questo, allo stesso tempo sono contento per i nostri ragazzi: il nostro calendario era complicato, erano tutte partite vere e quindi va dato grande merito a noi. L’Atalanta ha tante qualità e lotta per l’Europa, faccio i complimenti ai calciatori, al mio staff, ai tifosi.