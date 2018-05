Così Diego Lopez ha commentato a Premium Sport la partita del suo Cagliari: “La prestazione è stata molto buona, la Roma è una squadra che tanta qualità ed era complicata per la situazione nostra e per la classifica. Abbiamo fatto delle cose positive, serve questo atteggiamento per questo tipo di partite, bisogna fare così fino alla fine, non abbiamo vinto perché avevamo una grande squadra davanti. Abbiamo lavorato in settimana molto concentrati e oggi si è visto, questa è la cosa positiva che dà speranza. Non ho rivisto gli episodi arbitrali, ho parlato con i ragazzi fino adesso. Salvezza? Dopo questa partita siamo fiduciosi, abbiamo affrontato una grande squadra con coraggio, non dovevamo farli giocare e così dovremo fare nelle prossime due partita, ora pensiamo alla Fiorentina e dobbiamo giocare senza paura come oggi e senza troppi pensieri. In questa settimana siamo stati in ritiro, l’importante è lavorare sulla testa dei ragazzi, fisicamente stiamo bene e si è visto. La squadra non è in difficoltà fisica e penso che il ritiro ci sia servito molto, dobbiamo puntare sul lavoro perché poi paga, se si fa una prestazione del genere… Pensiamo positivo e pensiamo di fare altre prestazioni così, dobbiamo ripeterla contro Fiorentina e Atalanta, lascerà cose positive”.