Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dai suoi contro la Fiorentina.



Queste le sue parole: "È stato un risultato importante, era una partita da dentro o fuori. Ci giocavamo tanto, contro una grande squadra. La Fiorentina era motivata e doveva fare punti, il che era una difficoltà in più, ma i ragazzi hanno fatto una gara di spessore. Sappiamo che non è finita, manca una partita difficile, l'Atalanta è dalla parte sinistra della classifica da un anno. Hanno caratteristiche tecniche e fisiche da grande squadra, dobbiamo fare una prestazione come oggi per arrivare alla salvezza. C'è stato un momento particolare dopo la partita con la Roma, quando il pubblico ci ha applauditi. È stata un'unione, ci credono loro e ci crediamo noi. Ho visto la squadra lavorare con voglia e attenzione. È andata bene così, per quello che abbiamo fatto è stata una vittoria meritata. Il settore ospiti era pieno, fosse stato più grande ci sarebbe stata più gente, il loro apporto è stato ripagato".