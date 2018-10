Il Cagliari prosegue la preparazione alla gara di domenica a Firenze. La seduta di allenamento di questa mattina ad Asseminello è cominciata con una sessione video. Subito dopo, tutti in campo per l'attivazione tecnica, cui ha fatto seguito esercitazioni per gli sviluppi della fase offensiva e difensiva. Quindi spazio alla parte tecnica della seduta, con cross e conclusioni in porta.



Differenziato per Farias, Klavan e Lykogianns. Domani mattina si terrà una nuova seduta di allenamento.