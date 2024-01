L’ex di turno Gianluca Lapadula non si accomoderà nemmeno in panchina questa sera, in occasione della sfida tra il suo Cagliari e il Milan a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’attaccante della nazionale peruviana è anzi a rischio pure per i prossimi appuntamenti di campionato per i postumi della botta al costato subita nella recente sfida contro l’Empoli. Questa la nota del club: "A seguito del trauma contusivo riportato in occasione dell’ultima gara, Gianluca Lapadula si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta della sesta e settima costola destra. Il calciatore si sottoporrà ad alcuni giorni di riposo e terapie: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".