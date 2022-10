Sono due i giocatori del Cagliari sotto la lente d'ingrandimento dello staff sanitario rossoblù.



Nella giornata di ieri Antonino Barreca e Marko Rog non si sono allenati con il resto dei compagni, lavorando in maniera autonoma e differenziata. Entrambi sono alle prese con i postumi di una contusione rimediata sabato nel corso della sfida persa pesantemente contro il Venezia.



La loro condizione verrà valutata attentamente nei prossimi giorni nella speranza di poterli mettere a disposizione di mister Liverani per il big-match di venerdì sera in casa del Genoa.



Ne dà notizia L'Unione Sarda.