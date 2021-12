E' stata una notte di delusione, rabbia e frustrazione per i tifosi del Cagliari, costretti ad assistere ad un'esibizione davvero sconcertante da parte della squadra di Mazzarri al cospetto dell'Udinese. Lo 0-4 per mano di Deulofeu e compagni ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, scatenando già durante la partita la contestazione nei confronti del presidente rossoblù Tommaso Giulini e di tutti i giocatori. Alcuni dei quali sono finiti nel mirino del direttore sportivo Capozzucca nel corso della durissima intervista rilasciata alle televisioni nella tarda serata di ieri. Ma le proteste del tifo organizzato rossoblù sono proseguite all'esterno dello stadio, suscitando anche momenti di tensione col capitano Joao Pedro.



L'attaccante brasiliano è stato oggetto di alcuni insulti da parte dei contestatori e ha deciso di rispondere per le rime, chiedendo un confronto con i soggetti che lo avevano apostrofato: "Chi mi ha dato del pezzo di m...? Voglio parlare faccia a faccia, venite qui a parlare faccia a faccia. Parliamo e non è un problema. Dite di tirare fuori i c...? Avete ragione ma venite qui a parlarmi". La controreplica dei tifosi cagliaritani non si è fatta attendere ("Stai zitto co..."), lasciando intendere che lo stato di esasperazione è arrivato ai massimi livelli: il penultimo posto in classifica con appena 10 punti conquistati non lascia pensare a nulla di buono.