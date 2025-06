Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane

Getty Images

Un'altra panchina cambia di padrone.la decisione era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità dopo il vertice a Milano che ha messo di fronte il tecnico e il presidente. Le due parti non sono giunte a un accordo soddisfacente soprattutto per quanto riguarda gli investimenti da fare. Nicola lascia dopo un solo anno e una salvezza raggiunta sì nelle ultime giornate ma mai davvero a rischio.Già aperto ovviamente ilper la prossima stagione. Favorito in questo senso il profilo di: si tratterebbe di una pista interna al club in quanto l'ex difensore è già l'attuale tecnico della Primavera con cui ha vinto la Coppa Italia.

Restano in lizza però ancheIl primo lascia il Torino nelle mani died è da tempo molto apprezzato da Giulini. Un altro ex granata è in lizza: si tratta di Ivanreduce da un'annata horror tra Roma e Southampton ma pronto a ributtarsi nella mischia. Più defilati i nomi di, resta valido anche il profilo di un altro campione del mondo del 2006, quell'Albertoesonerato dal Genoa ma protagonista di una grande stagione solo pochi mesi prima.