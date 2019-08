Il Cagliari ha battuto un altro colpo per chiudere un mercato da favola: in mattinata, infatti, è sbarcato in Sardegna il Cholito Simeone. L'accordo con la Fiorentina, trovato nella giornata di ieri, è stato chiuso per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, con l'attaccante che ha guadagnerà oltre 1 milione netto a stagione.



PRIME PAROLE - E l'argentino ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Cagliari. Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: ''Sono qui per una scelta di cuore. Cagliari e il Cagliari possono significare tanto per la mia carriera. Sono pronto per scendere in campo''.