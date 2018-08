Secondo quanto riferito da Sky Sport è fatta per il trasferimento di Ragnar Klavan dal Liverpool al Cagliari. La trattativa si è sbloccata negli ultimi minuti di mercato, con il capitano della nazionale estone arrivato negli uffici legali del presidente Giulini giusto in tempo per firmare con i sardi. Nella prossima mezzora attesa l'ufficialità.