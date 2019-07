Dopo una lunga trattativa, Cagliari e Napoli hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Marko Rog, centrocampista, ai rossoblù. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come il croato approda in Sardegna in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Due i milioni pagati quest'anno dal club di Giulini, mentre l'anno prossimo verranno versati 13 milioni per il riscatto. Domani, a Milano, sono in programma le visite mediche di rito, che precederanno la firma sul contratto. Dopo Vinicius, dunque, il Napoli mette a segno un'altra utile cessione.