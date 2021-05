IL TABELLINO

. Sì, perché con questo zero a zero, con questo punto a testa,a Bergamo per sentirsi finalmente fuori da ogni rischio. Ma, comunque vada su quel campo, tutte e due le squadre hanno già fattoOra virtuale, più tardi chissà.Non che se la prendano comoda, il Cagliari e la Fiorentina. Questo no. Anzi, si danno da fare, recuperano e alzano subito la testa e cercano l’attacco.Perché è vero che il pallone viaggia, ma alla fine resta sempre là: trenta metri nel prato della Fiorentina e trenta metri dall’altra parte.Cosicché, non rischiasse d’essere poco elegante verso tutte e due le squadre, si potrebbe tranquillamente dire che tutto il primo tempo è una scocciatura senza fine.. Ma tant’è. Anche se forzando - ma parecchio - il ragionamento, si potrebbe dire che il Cagliari s’atteggia a squadra che vuole “fare la partita”, mentre la Fiorentina resta assai più accorta cercando, appena può, la profondità.entrambi, però troppo soli là davanti per poter diventare anche solo un po’ pericolosi.Insomma, partita bloccata. Bloccata dalla tattica accorta di tutti e due gli allenatori? Beh, se si vuole, si può dire anche così.La paura di non portare via dal campo manco quel punto buono per far sentite Cagliari e Fiorentina più tranquille.Un punto, insomma, per una salvezza virtuale, in attesa degli altri risultati, magari già subito per un profondo sospiro di sollievo.L’allenatore fiorentino del Cagliari, infatti, ammette l’errore e torna al solito disegno, insoddisfatto com’è della difesa a quattro messa in campo. Addio novità, dunque, e ritorno ai tre là dietro con Carboni che rileva Zappa. Torna al Cagliari degli ultimi buoni risultati, insomma, la squadra di casa. Mentre Iachini è costretto a mandare in campo Terracciano al posto dell’acciaccato portiere titolare.Bene. Con la difesa a tre e con Lycogiannis restituito al centrocampo, il Cagliari diventa un poco più padrone del pallone.Non si lascia intimidire. Continua a ragionare e ad occupare il campo con tranquillità. E poco dopo il quarto d’ora (63’) Iachini fa di più: richiama Kouamè - spentosi dopo un avvio appena appena luccicante – e porta in campo Castrovilli, con Bonaventura che si piazza alle spalle del povero Vlahovic, campione abbandonato là davanti.E non danno conseguenze manco i rari tentativi con la palla bassa in area della Fiorentina. Ma in panchina, quasi non si rassegnano al pareggio i due allenatori. Semplici, infatti cerca un po’ più di freschezza conal posto di Marin a centrocampo e Iachini risponde tirando via Bonaventura e provando a tenere più bassi i difensori sardi portando in campoCagliari che spinge ma senza dare mai troppo ordine e senso alla manovra e Fiorentina che tappa i pochi buchi che ci sono.. Di quelli che alla fine fanno bene a tutte e due le squadre.Cagliari-Fiorentina 0-0 (primo tempo 0-0)Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Zappa (1' s.t Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (40' s.t Cerri); Marin (29' s.t Deiola), Duncan, Nandez; Nainggolan, Joao Pedro, Pavoletti. All. SempliciFiorentina (3-5-2): Dragowski (1' s.t Terracciano); Igor, Pezzella, Milenkovic; Biraghi, Bonaventura (30' s.t Callejon), Pulgar, Amrabat, Caceres (30' s.t Venuti); Kouamé (18' s.t Castrovilli), Vlahovic. All. IachiniArbitro: Maurizio Mariani di Aprilia