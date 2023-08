Il Cagliari, scrive il Corriere dello Sport, pur non perdendo di vista Andrea Petagna continua il proprio pressing sul Getafe per Borja Mayoral, ex attaccante della Roma che vorrebbe vivere una nuova parte di carriera in Italia. Al momento i conti però non tornano, con i sardi che non vorrebbero sborsare i 10 milioni di euro chiesti dal club spagnolo. Per questo nelle ultime ore è tornata a scaldarsi la pista che porterebbe il giocatore all'Udinese.