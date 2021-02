In casa Cagliari è stato giorno di presentazioni per gli ultimi arrivati dal mercato invernale. Queste le parole dell'ex difensore dell'Inter Kwadwo Asamoah: "Avevo pensato di andare all'estero ma quando i miei procuratori mi hanno proposto Cagliari non ci ho pensato due volte, ho detto subito sì: ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di essere qui".