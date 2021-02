Kwadwo Asamoah, nuovo laterale del Cagliari, parla in conferenza stampa: “Ho giocato per lo Scudetto, in Champions, per me non cambia nulla: la mia mentalità resta la stessa, scendere in campo per vincere sempre. Il Cagliari è una squadra molto importante, sono contento di aver avuto l’opportunità di essere qui, sono pronto a dare il massimo. Abbiamo un grande allenatore: c’è tutto per far bene, insieme possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”.