Daniele Baselli è appena sbarcato a Cagliari. Il centrocampista classe '92 ha raggiunto in questi minuti il capoluogo sardo per effettuare le visite mediche e poi mettersi a disposizione di Walter Mazzarri: “Sono molto contento di essere qui, la squadra sta reagendo. Fisicamente sto molto bene, sono a disposizione della squadra. Mazzarri non l’ho ancora sentito, ma ci sarà modo".