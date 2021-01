Radja Nainggolan ha voglia di tornare in campo. In un'intervista ai canali ufficiali del Cagliari, il centrocampista belga racconta: "Arrivo con tanta voglia, sono stati tre mesi difficili perché non ho visto il campo. Mi piace divertirmi, mi piace giocare, sono venuto qui un'ennesima volta con tanto entusiasmo".



SULL'ANNO SCORSO - "Abbiamo fatto un grande girone d'andata, nel girone di ritorno - col Covid - dovevamo abituarci a un calcio diverso, negli stadi vuoti, è stato più equilibrato per tutti".



SULLA CONDIZIONE - "Mi sento bene, conosco i ragazzi dall'anno scorso, con i nuovi ci metterò poco a conoscerli. Sono qui per dare una mano a tutti, mi metto a completa disposizione".



SUL CAGLIARI - "Ho sempre dato tutto me stesso per il Cagliari, so che si aspettano tanto da me. Sono venuto qui con entusiasmo, darò il massimo per questa squadra e città. C'è tanta potenzialità, speriamo di migliorare i risultati. Il gioco c'è, manca un po' di continuità, cerco di portare esperienza".