Riccardo Sottil, esterno offensivo del Cagliari, prelevato in prestito dalla Fiorentina, dice la sua sul perché ha scelto di trasferirsi in Sardegna: “Quando ho sentito Cagliari non ho dubitato un attimo, perché è una piazza gloriosa dove c'è tanta passione. L'ho sentita anche all'aeroporto, dove ho avuto una bella accoglienza che non mi aspettavo. Sono carichissimo e non vedo l'ora di iniziare il campionato con questi colori. Il ruolo? Sono un esterno d'attacco, posso giocare sia a destra che a sinistra. Ho giocato anche da trequartista. Il mio punto di forza sono il dribbling e l'accelerazione. I compagni? Sono tutti grandi giocatori. A venire qua mi ha convinto anche la presenza del mister (Di Francesco, ndr), che imposta un calcio offensivo. Per un giovane avere un mister come lui è molto importante per crescere. Io in Sardegna sono venuto spesso per le vacanze: l'ambiente è una cosa in più che spinge a fare bene”.