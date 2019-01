Cyril Thereau è un nuovo attaccante del Cagliari. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sono contento, arrivo in una nuova piazza, era da un po’ di tempo che la situazione era un po’ complicata e domani inizio gli allenamenti e ho voglia di mettermi al lavoro.La scelta Cagliari? Mi ha convinto il progetto, una squadra con buoni giocatori, ho sempre avuto piacere di venire a giocare a Cagliari, non ho rifiutato tantissime squadre come era stato detto però".



SULLA FIORENTINA - "Cosa non ha funzionato? Sinceramente non lo so, le cose sono andate così, io mi sono sempre allenato per giocare, il mister ha fatto delle scelte e aveva giocatori davanti importanti e hanno giocato loro. Oggi parte una nuova esperienza, è comunque un prestito di sei mesi, tornerò a Firenze dove ho avuto un inizio molto bello e dove mi sono trovato molto bene, Firenze mi piace molto, ma oggi mi sento ancora in forma e ho voglia di giocare. Un saluto ai tifosi del Cagliari, ci vediamo lunedì allo stadio e domani in campo per l’allenamento"