Walter Zenga è il nuovo allenatore del Cagliari. Queste le parole dell’Uomo Ragno in conferenza stampa: “Inizio dicendo che ho chiamato subito Rolando Maran, che stimo e che penso abbia fatto un buon lavoro. Il Cagliari è un'ottima squadra, mi sono riproposto di riportare entusiasmo in una squadra importante che rappresenta una regione. Mio figlio Walter jr. non vede l'ora di arrivare a Cagliari a giocare con Joao Pedro, Nainggolan e Simeone perché lo abbiamo visto giocare con Fiorentina e Parma. L'ho visto tante altre volte, con il presidente c'è un rapporto di grande stima e amicizia, il Cagliari è una squadra che seguo da tempo”.



SUL SALTO DI QUALITA’ - “Non abbiamo bisogno di alibi, ma voglio sicuramente riportare entusiasmo a questa piazza. Sicuramente le due settimane di lavoro che mi trovo davanti mi aiutano tantissimo: sono tanti piccoli aspetti su cui lavorare, ma è questa l'unica risposta che mi sento di darle. Lavorare, bisogna far questo”.



SUL MODULO - “I numeri contano il giusto, ma quel che conta sono i principi di gioco che un allenatore deve dare alla sua squadra”.



SUL PORTIERE - “Male che vada gioco io (ride, ndr). Seriamente, meglio avere 3 portieri affidabili su cui scegliere piuttosto che non averne. Abbiamo esempi in giro per il mondo, a volte si perdono pure le Champions. Per quanto riguarda lo staff, poi, ho portato solo un elemento: Gianni Vio, esperto sulle palle inattive. Ci divertiremo tanto anche su questo frangente”.