Cagliari: la rinascita di Eldor Shomurodov. A fine anno verrà confermato o tornerà alla Roma?

Antonio Cinus

Il Cagliari di Claudio Ranieri continua restare aggrappato alla Seria A mettendo a segno la seconda vittoria consecutiva contro una rivale concorrente. Dopo i tre punti ottenuti in trasferta contro l'Empoli la vittima è stata la Salernitana dell'ex Fabio Liverani.



Una partita che sembrava potersi chiudere nella prima frazione di gioco, con le reti di Gianluca Lapadula (al secondo centro stagionale) e Gianluca Gaetano. Poi nella ripresa ecco salire in cattedra l'uzbeko Eldor Shomurodov, di ritorno dall'infortunio. Prima sigla la rete del momentaneo tre a zero, poi, dopo che i rossoblù hanno ceduto un attimo mentalmente e fanno riaprire la gara agli ospiti subendo due reti, si prende la scena e con un'azione personale trova la doppietta personale ed il colpo del k.o per gli uomini di Fabio Liverani.



Il protagonista che forse non ti aspetti, un giocatore che nel mese di gennaio, con il mercato aperto, è apparso più volte con la valigia in mano, visto lo scarso impiego ma soprattutto la scarsa vena realizzativa. Poi la scelta di Claudio Ranieri, visti anche i problemi d'attacco, di dare fiducia al giocatore e tenerlo almeno sino al termine della stagione. Finalmente ha giocato con i veri "occhi della tigre", non solo per le reti segnate ma anche per come ha dato supporto al centrocampo e per aver lottato su ogni singolo pallone, cosa che fino a qualche tempo fa non accadeva. Questa è la cosiddetta cura Ranieri.



Il cartellino è di proprietà della Roma ma il destino dell'attaccante uzbeko non è ancora chiaro e definito. Se il Cagliari dovesse salvarsi, con lui da protagonista, allora il suo riscatto potrebbe arrivare senza batter ciglio. In caso contrario la sua permanenza in Sardegna molto probabilmente non arriverà.



I problemi in attacco dei rossoblù, con Pavoletti e Petagna out per tempo, Luvumbo che stara fuori ancora qualche settimana e Lapadula affetto da una scarsa vena realizzativa, potrebbe essere la sua grande chance stagionale. Intanto Eldor Shomurodov non si è fatto trovare impreparato alla prima occasione utile.



La carta Shomurodov è un'opzione da tenere in considerazione per il futuro anche per un altro aspetto, ovvero la possibile rivoluzione offensiva. Leonardo Pavoletti è ormai parte integrante dell'infermeria e quindi per il futuro non dà le garanzie dovute. Gianluca Lapadula sembra essere incappato in una stagione no, ma anche lui fisicamente sta iniziando ad avere alcuni problemi. Zito Luvumbo è cercato da molte squadre (Napoli ed inglesi su tutte) e molto probabilmente lascerà la Sardegna durante la prossima sessione di mercato. Resta Alberto Petagna, unico vero contenitore del posto "futuro" di Eldor Shomurodov. Con l'ex Monza fermo ai box ecco il vero motivo del perché l'occasione dell'uzbeko vale veramente oro.



Nel prossimo turno di campionato il Cagliari affronterà il Verona in quello che sarà il terzo scontro consecutivo contro una diretta rivale. Molto probabilmente Sir Claudio Ranieri molto probabilmente punterà nuovamente su Lapadula per iniziare lo scontro ma si terrà l'asso Shomurodov nella manica per la ripresa. Contro la Salernitana il suo ingresso ha portato anche ad un cambio modulo, passando dal 4-2-3-1 alle due punte e dando un maggiore equilibrio alla squadra.



Le due vittorie consecutive non danno però tra tranquillità ai rossoblù, visto che ad oggi ci sono ben 7 squadre nel giro di solo 3 punti. La sfida contro il Verona sarà ancora più fondamentale e potrebbe dare un ulteriore segnale di ripresa (e vita) in caso di risultato utile.