Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi presenta la nuova stagione dando un indizio di mercato: "Cambiaghi (rientrato all'Atalanta, ndr) ha parlato bene di Empoli a un ragazzo del 2001 che spinge per venire da noi, gli ha detto che qua ti cambiano la professione".

Si tratta del portiere del Bari, Elia Caprile, che può arrivare in prestito via Napoli.



Intanto Parisi viene ceduto alla Fiorentina e per rimpiazzarlo l'Empoli pensa a Beruatto (Pisa), Pezzella (Parma) o Augello (Sampdoria). Quest'ultimo è già nel mirino del Cagliari, che riporta in Italia il portiere Scuffet, il centrocampista Jankto e il trequartista Oristanio di proprietà dell'Inter.



Nel mirino del club sardo neo-promosso in Serie A ci sono poi il centrocampista Prati (Spal) e l'attaccante Gabbiadini (Sampdoria).

In uscita i giovani Boccia e Delpupo piacciono al Taranto in Serie C, sempre secondo la Gazzetta dello Sport in Serie B Bari e Cittadella sono interessati all'esterno Desogus, reduce da un prestito al Pescara.