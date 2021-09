Dopo Eusebio Di Francesco, salta la seconda panchina in Serie A. Anche il Cagliari, infatti, ha deciso di cambiare allenatore: via Leonardo Semplici, che in 3 partite ha messo insieme un punto. Fatale il ko interno col Genoa, coi sardi avanti 2-0 e poi sconfitti 3-2. In lizza per raccoglierne l'eredità Diego Lopez e Claudio Ranieri.



UFFICIALE L'ESONERO:

Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.



A RISCHIO ANCHE CAPOZUCCA - Insieme all'ex Spal, col quale c'era stato già un confronto a inizio stagione prima di ripartire, via anche il direttore sportivo Capozucca, che ha scelto di puntare per la seconda stagione su Semplici.