Non solo la multa per essersi rifiutato di presenziare all'amichevole contro il Maiorca dello scorso fine settimana: secondo quanto riferisce l'Unione Sarda, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini starebbe valutando di rivolgersi alla Uefa e di presentare un esposto contro Nahitan Nandez, il suo agente e pure l'Inter, da settimane sul calciatore e considerata come regista di questa forzatura.



Il club sardo continua a chiedere 5 milioni di euro per il prestito oneroso di Nandez, mentre l'Inter punta allo sconto.