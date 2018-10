Continua la preparazione dei rossoblù per il prossimo match di campionato contro la Juventus (sabato ore 20.30, Allianz Stadium). La squadra si è allenata questa mattina ad Asseminello, iniziando la seduta in palestra: riscaldamento e lavoro di forza individuale.



L’allenamento è proseguito in campo prima con una serie di esercitazioni tecniche a coppie. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: uno ha lavorato sulla fase difensiva, l’altro si è dedicato ai calci piazzati. A concludere la seduta di oggi una partitella a ranghi misti sui 60 metri.



Farias, Lykogiannis e Klavan hanno proseguito nel lavoro differenziato.



Cagliari in campo per una nuova seduta di allenamento domani mattina.