Cagliari-Fiorentina 1-2: il tabellino

Cagliari-Fiorentina 1-2 (primo tempo 1-1)Marcatori: 7' p.t Piccoli (C), 36' p.t Gosens (F), 3' s.t Beltran (F)Assist: 36' p.t Mandragora (F), 3' s.t Dodo (F)Caprile; Augello, Luperto, Mina (40' p.t Palomino), Zappa; Adopo (22' s.t Marin), Prati (22' s.t Makoumbou); Luvumbo, Viola (14' s.t Gaetano), Zortea (22' s.t Coman); Piccoli. All. Nicolade Gea; Pongračić, Pablo Marì, Ranieri (35' s.t Ranieri); Dodô, Mandragora (36' s.t Folorunsho), Cataldi, Fagioli (18' s.t Richardson), Gosens (18' s.t Parisi); Gudmundsson, Beltran (41' s.t Zaniolo). All. Palladino

Arbitro: Livio Marinelli di TivoliAmmoniti: 20' s.t Palomino (C), 34' s.t Piccoli (C), 39' s.t Parisi (F), 45' s.t +6 Zaniolo (F)Espulsi: \