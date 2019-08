Il presidente Giulini lo ha confermato: "Davanti siamo in tanti e non è scontato che possa entrare subito un nuovo attaccante". Per questo la trattativa con la Roma per Gregoire Defrel è stata messa in stand by dal Cagliari che, invece, si sta concentrando sul rinforzare il centrocampo col colpo Nandez dopo gli acquisti già chiusi di Rog dal Napoli e Nainggolan dall'Inter.