Cagliari-Frosinone 4-3 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 23' e 37' p.t Soule (F), 4' s.t Brescianini (F), 26' s.t Oristanio (C), 30' s.t Makoumbou (C), 45' s.t +4. 45' +6 s.t Pavoletti (C)

Assist: 23' p.t Reinier (F), 19' s.t Pavoletti (C), 45' s.t +4 Viola (C), 45' s.t +6 Dossena (C)



Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Nandez (42' p.t Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola (1' s.t Pavoletti), Prati, Makoumbou; Jankto (18' s.t Azzi), Mancosu (18' s.t Viola); Luvumbo (18' s.t Oristanio). All. Ranieri



Frosione (4-2-3-1): Turati; Lirola (29' s.t Oyono), Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Brescianini (35' s.t Okoli), Barrenechea; Soule, Reinier (29' s.t Bourabia), Baez (9' s.t Garritano); Cuni (9' s.t Cheddira). All. Di Francesco



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 25' p.t S.Romagnoli (F) 11' s.t Prati (C), 40' s.t Bourabia (F), 42' s.t Okoli (F), 45' +5 s.t

Espulsi: