Cagliari-Frosinone (domenica 29 ottobre con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Nonostante l'ultima sconfitta di Bologna gli ospiti si presentano a questa sfida tra neo-promosse con 12 punti in classifica, 9 in più dei padroni di casa, ultimi a quota 3 dopo il pareggio sul campo della Salernitana.



LE ULTIME - Ranieri recupera Nandez, Mancosu e Lapadula. Dall'altra parte Di Francesco deve fare a meno dello squalificato Mazzitelli oltre all'infortunato Harroui.



PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Baez; Cheddira. All. Di Francesco.